محافظ مطروح: الانتهاء من بناء وتجهيز المدرسة اليابانية على مساحة 5550 مترا بتكلفة 13 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح على مساحة 5550 مترا مربعا، وتضم 14 فصلاً بتكلفة 13 مليون جنيه، والتي تم إنشائها لاستيعاب كافة رغبات الالتحاق بهذا النوع من التعليم بمحافظة مطروح، وتماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة.



حيث تفقد محافظ مطروح المبنى المكون من أرضى و3 أدوار بها عدد فصلين لمرحلة رياض الاطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية و3 فصول للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى غرفة طبيب وصالة جيمانزيوم ومكتبة وقاعات للتربية الفنية والموسيقيةوالاقتصاد المنزلي والزراعي والصناعي، بالإضافة إلى الغرف الإدارية لمدير المدرسة والمدرسين وغرفة الأنشطة المتعددة مع تجهيزها باستخدام أحدث الوسائل والمصادر التعليمية وغيرها مع الالتزام بأحدث المعايير التربوية والتعليمية.



واشار محافظ مطروح إلى عقد مؤتمر تعريفي عن المدرسة المصرية اليابانية الأسبوع المقبل بمكتبة مصر العامة؛ للتعريف بالمدرسة ونوعية التعليم بخصور متخصصين، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح المدرسة قريبا.