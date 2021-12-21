ألقت قوة تأمين إحدى الدوائر القضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، القبض على شخصين "عاطل، ووالده"؛ لاتهامهما بمحاولة التعدي على "مسجون" والشروع في قتله، بحقنة "مياه نار"، وذلك أثناء جلسة محاكمته؛ في قضية قتل أحد أفراد أسرتهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من رئيس حرس محكمة الجنايات، يفيد تعرض متهم "محبوس على ذمة قضية قتل" لاعتداء من جانب شخصين، أثناء تواجده داخل المحكمة؛ للنظر في جلسة محاكمته.

وكشفت محضر الشرطة الأولي، أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين قاعة المُحاكمة، لاحظت تسلل شخصين لداخل القاعة، أثناء عرض المسجون على دائرة قضائية بمحكمة الجنايات، محاولًا طعنه بحقنة بداخلها "مياه نار" في الظهر، فتم ضبطه.

وبالتحقيق مع المتهمين، تبين محاولتهما الخلاص من المسجون، لاتهامه بقتل أحد أفراد أسرتهم في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، وعند علمهم بقيام المحكمة بعرضه على مستشفى الطب النفسي للكشف على مدى سلامة قواه العقلية، قرروا التخلص منه بحقنة "مياه النار".

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.