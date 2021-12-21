إيلون ماسك سيدفع ضرائب تزيد عن 11 مليار دولار العام الجاري

وضع إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال ماسك "لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي" لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.

كان ماسك، أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 254 مليار دولار، قد باع حصة من أسهم تسلا واستخدم خيارات شراء الأسهم منذ بداية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث باع السهم بسعره السوقي الحالي واشترى السهم مقابل حوالي 24ر6 دولار مستغلا خيارات شراء الأسهم التي تعود إلى عام 2012 .

يذكر أن ماسك تعرض للانتقادات في أعقاب تقارير ذكرت أنه لم يسدد ضرائبه في عام 2018. ووفقا لمعدلات الضرائب في الولايات المتحدة فإن ماسك، سيدفع حوالي 53% من صافي ثروته للضرائب.