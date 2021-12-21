حكومة جونسون تشير لعدم فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا قبل الكريسماس

أشارت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لعدم فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث شدد الوزراء على ضرورة الموازنة بين الصحة العامة وحماية اقتصاد المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء، ستيف باركلي، لراديو "إل بي سي" اليوم الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت القواعد ستتغير، "نقول للمواطنين أن عليهم أن يحتفلوا بعيد الميلاد ولكن بطريقة حذرة."

ثم قال في وقت لاحق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الحكومة يجب أن تكون "واضحة" بشأن العواقب الاقتصادية لفرض أي قيود.

ويقاوم جونسون حتى الآن فرض بعض الإجراءات التي أوصى بها الخبراء، والتي تتضمن فرض قيود على الاختلاط بين الأسر، لاحتواء تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى.