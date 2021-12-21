تشهد محافظة الأقصر، غدا، تعامد الشمس على مقصورة معبد الكرنك الشهير، في ظاهرة فلكية تتزامن مع الانتقال الشتوي بالبلاد.

وتحدث الظاهرة بالتحديد صباح ٢١ ديسمبر من كل عام إيذانا ببدء فصل الشتاء، وهو ما أسماه قدماء المصريين بـ"الانتقال الشتوي".

ويتوافد العشرات من السياح والأهالي إلى المعبد لحضور الفعالية التي تنظمها محافظة الأقصر بهذه المناسبة وسط مشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات ومسؤولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين.

ويشهد المعبد ظاهرة فلكية مماثلة في 21 يونيو تزامنا مع بدء فصل الصيف، حيث تتعامد الشمس على شكل حزم ضوئية من خلال فتحات الأسقف، لتنير التماثيل وأماكن موائد القرابين وصالات الأعمدة.