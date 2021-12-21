رئيس إيطاليا: التماسك بين الديمقراطيات الليبرالية أولوية لتعزيز العلاقات في الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا أن التماسك بين الديمقراطيات الليبرالية لا يزال يمثل أولوية ويشكل نواة يتم حولها تعزيز علاقة واسعة ووثيقة بين البلدان ذات النظام الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماتّاريلا، في خطابه اليوم /الاثنين/ أمام مؤتمر سفراء إيطاليا: "إن الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون داخل قارتنا وخارجها، بدءًا من المبدأ الأساسي للبناء الأوروبي المتمثل في أولوية قانون الجماعة الأوروبية، هو أمر ضروري للغاية".

وأوضح ماتّاريلا -وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية- أن "هذه القيم يجب ممارستها وعيشها، سواء من خلال تعزيز الطابع الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للمواطنة الأوروبية، أو في إدارة الأزمات التي تواجه أوروبا"، مشيرًا إلى أن "إظهار أوروبا كقلعة حصينه كما يرى البعض مع احترام منقوص لحقوق الإنسان لا يتوافق مع طموحات هذا الاتحاد الأوروبي".