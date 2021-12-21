طلبت جامعة طرابلس من الطلاب المغادرة؛ بسبب التوتر الأمني في المدينة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن التوتر ساد العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضية، بعدما سيطرت مجموعات مسلحة تابعة لصلاح بادي، زعيم ميليشيا الصمود، وأخرى من مصراتة على محيط مقر رئاسة الوزراء، والمجلس الرئاسي.

وأرجعت صحيفة «المرصد» الليبية عبر حسابها على موقع تويتر، هذا التطور إلى الخلاف الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد. ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوضح انتشار المجموعات المسلحة في محيط مقر رئاسة الوزراء.