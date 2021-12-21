 الأمم المتحدة ترحب باستعداد واشنطن لإيجاد طرق لضمان السيولة للاقتصاد الأفغاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة ترحب باستعداد واشنطن لإيجاد طرق لضمان السيولة للاقتصاد الأفغاني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:50 ص

رحّبت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بإعلان الولايات المتحدة استعدادها لإيجاد طرق لضمان السيولة للاقتصاد الأفغاني.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نرحّب باستعداد الولايات المتحدة لإيجاد طرق لضمان السيولة في الاقتصاد الأفغاني"، وذلك بعد أن أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده تتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد طرق لتوصيل المساعدات لأفغانستان وضمان السيولة لاقتصادها.
وتواجه أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا وخيما، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد في أغسطس الماضي.

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