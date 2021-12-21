 وزير الصحة الدنماركي: أوميكرون المتحور السائد لفيروس كورونا في البلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 4:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الدنماركي: أوميكرون المتحور السائد لفيروس كورونا في البلاد

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:52 م

قال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك، إن بلاده سجلت رقمًا قياسيًا بالنسبة لإصابات كورونا، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى تسجيل 13 ألفًا و558 إصابة جديدة بـ«كوفيد – 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن متحور «أوميكرون» أصبح السائد في الدولة الاسكندنافية، منوهًا إلى أن أعداد الإصابات بمتحور «أوميكرون» تتنامى في الدنمارك.

 

وأصبح «أوميكرون» المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، إذ يمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك