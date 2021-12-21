وزير الصحة الدنماركي: أوميكرون المتحور السائد لفيروس كورونا في البلاد

قال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك، إن بلاده سجلت رقمًا قياسيًا بالنسبة لإصابات كورونا، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى تسجيل 13 ألفًا و558 إصابة جديدة بـ«كوفيد – 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن متحور «أوميكرون» أصبح السائد في الدولة الاسكندنافية، منوهًا إلى أن أعداد الإصابات بمتحور «أوميكرون» تتنامى في الدنمارك.

وأصبح «أوميكرون» المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، إذ يمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.