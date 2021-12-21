تحرير ٤ محاضر وضبط دواجن منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالأقصر

قاد رجال إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية تفتيشية بناحية بندر الأقصر، في إطار استمرار الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية قبل طرحها بالاسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة في مجال المخابز البلدية عن تحرير محضر توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمخبز، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، وفي مجال الأسواق تم ضبط عدد 95 كيلو جرام دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية وأخرى مدون عليها بيانات تخص الإنتاج والانتهاء بحبر قابل للازالة وسهل المحو، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي بناءاً على تقرير فني بيطري، وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة المختصة.