ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ الأمريكية، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد حوالي 210 أميال (أي ما يعادل 337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من ألف شخص.

وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هومبولت أي أوامر إخلاء، على الرغم من إغلاق بعض الطرق بسبب الانهيارات الصخرية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.