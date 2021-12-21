 زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة ساحل كاليفورنيا الشمالي
زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة ساحل كاليفورنيا الشمالي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 1:01 م

ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ الأمريكية، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد حوالي 210 أميال (أي ما يعادل 337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من ألف شخص.

وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هومبولت أي أوامر إخلاء، على الرغم من إغلاق بعض الطرق بسبب الانهيارات الصخرية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.

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