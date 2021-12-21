رئيس وزراء اليابان: استمرار القيود الصارمة على الحدود بسبب أوميكرون

شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده ستبقي على إجراءاتها الصارمة لمراقبة الحدود "في الوقت الراهن"، وسط حالة من عدم اليقين بشأن متحور فيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأوضح كيشيدا، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عقد بطوكيو اليوم، أن "اليابان لم تشهد انتشارًا مجتمعيًا حتى الآن لمتحور أوميكرون، لكنها بحاجة إلى تعزيز استعدادها من خلال تسريع توزيع الجرعات المعززة لاسيما منح مواطنيها العقاقير المضادة لفيروس كورونا والتي يتم تناولها عن طريق الفم".

جدير بالذكر أن اليابان أعلنت أمس عن رصد 17 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بالبلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 82 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، أن 14 مسافرًا دخلوا البلاد خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجاري تأكد إصابتهم بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، مضيفة أن المسافرين تتراوح أعمارهم من تحت سن عشر سنوات إلى 60 عامًا.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أنه تم اكتشاف 3 إصابات بالمتحور أوميكرون في كل من أوكيناوا وطوكيو وجونما، لافتة إلى أن المصابة بالمتحور الجديد في أوكيناوا ليس لديها سجل سفر حديث للخارج ولكنها تعمل في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية، حيث تم رصد إصابات بأوميكرون هناك.