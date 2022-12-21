مرتضى منصور مهددا الرابطة في حال تأجيل الدوري: «على جثتي»

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه فكرة تأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشهر فبراير القادم.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قد أشار إلى احتمالية تأجيل بعض المباريات في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية خلال الفترة القادمة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «عامر حسين بيقول الدوري هيتأجل، وأنا بقوله الكلام ده على جثتي ومش هيحصل طول مانا موجود، مفيش تأجيل لمباريات الزمالك والدوري هينتهي في ميعاده».

وتطرق للحديث عن فوز الزمالك الكبير أمام الحرس برباعية نظيفة، قائلا: «الزمالك بيكسب دايما بجهده وبعرقه، مش محتاجين مساعدة من حد».

وواصل منصور: «أوباما مش عاوز حد يهاجمه ده عالمي، بس لو يلعب في مكانه، وشوفتوا لما المدرب لعب كل لاعب في مكانه فزنا إزاي».

وأتم: «سامسون ده أبن فيريرا، وجبت له مجموعة من المهاجمين قبل التعاقد معه، وقالي لا أنا عاوز سامسون ده المناسب لطريقة لعب الفريق».