رئيس وزراء باكستان يطلق خطة لإعادة الإعمار بعد الفيضانات

أطلق رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، إطار عمل "المرونة والتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار" لفيضانات باكستان 2022.

واستقبل شريف، أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الذى قدم له نسخة من تقرير إطار العمل و حضر الاجتماع نائب الوزير سيد ظفر على شاه ومسؤولون كبار آخرون بوزارة التخطيط.

وأطلع الوزير، رئيس الوزراء على خطة العمل لإعادة تأهيل وإعادة بناء الأضرار التي سببتها الفيضانات الناجمة عن المناخ مؤخرًا.

وتستند الوثيقة إلى الخسائر والأضرار المقدرة في تقرير تقييم احتياجات ما بعد الكوارث الذي تم إطلاقه في أواخر أكتوبر من هذا العام، بحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة.

كما أطلعه الوزير على وثيقة المرونة و التعافى التى تحتوي على استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمقاومة تغير المناخ.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة وشركاء التنمية والوزارات التنفيذية و الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث وحكومات المقاطعات لاعتماد باكستان بأكملها على النهج الشامل في إبراز هذا الإطار المهم، وهنأهم على عملهم الجاد.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة بذل الجهود اللازمة من أجل الترويج الفعال لهذا الإطار في مؤتمر التنمية القادم المقرر عقده في 9 يناير 2023 في جنيف بسويسرا. كما وجه وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التغير المناخي وقسم الشؤون الاقتصادية باتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الوثيقة بشكل فعال لجميع المعنيين في الداخل والخارج.