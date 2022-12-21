سوريا تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى بالمعتقلات

أدانت سوريا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الأسرى في المعتقلات، مؤكدة تضامنها معهم، داعية لإطلاق سراحهم فورا.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أن سوريا تدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحقوق الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، ولا سيما حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والذي أدى إلى استشهاد الكثير منهم، وآخرهم الشهيد ناصر أبو حميد في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا تؤكد تضامنها مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.

يذكر أن الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد "50 عامًا" قد استشهد أمس، بعدما رفضت سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم له أو نقله إلى أحد مشافي الضفة الغربية أو الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في حالته الصحية.