الصين: 60 مليون وحدة حجم إنتاج مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكورونا يوميا

أعلن نائب مدير الهيئة الصينية للمنتجات الطبية هوانغ قوه، أن حجم إنتاج مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 بلغ حوالي 60 مليون وحدة يوميا، وسط تعزيز البلاد إنتاجها من الإمدادات الطبية لمكافحة الفيروس.



وأوضح المسؤول - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس - أن الصين عززت إجراءاتها لضرب نشاطات التلاعب في أسعار الأدوية وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة بمكافحة الوباء.



وأشار إلى أنه - خلال الأسبوعين الماضيين - تم فرض غرامات بقيمة 2.58 مليون يوان (حوالي 369300 دولار أمريكي) في 307 قضايا انطوت على مثل هذه الممارسات غير القانونية.