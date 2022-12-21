 الصين: 60 مليون وحدة حجم إنتاج مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكورونا يوميا - بوابة الشروق
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الصين: 60 مليون وحدة حجم إنتاج مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكورونا يوميا

بكين - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:30 ص
أعلن نائب مدير الهيئة الصينية للمنتجات الطبية هوانغ قوه، أن حجم إنتاج مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكوفيد-19 بلغ حوالي 60 مليون وحدة يوميا، وسط تعزيز البلاد إنتاجها من الإمدادات الطبية لمكافحة الفيروس.

وأوضح المسؤول - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس - أن الصين عززت إجراءاتها لضرب نشاطات التلاعب في أسعار الأدوية وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة بمكافحة الوباء.

وأشار إلى أنه - خلال الأسبوعين الماضيين - تم فرض غرامات بقيمة 2.58 مليون يوان (حوالي 369300 دولار أمريكي) في 307 قضايا انطوت على مثل هذه الممارسات غير القانونية.

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