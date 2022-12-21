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تركيا تعتزم شراء مفاعلات نووية من أمريكا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:59 ص
تجري الحكومة التركية وشركات خاصة محادثات مع أمريكا، لشراء مفاعلات نووية صغيرة، حيث تتطلع البلاد إلى التخلص من الفحم.

وذكر جاستن فريدمان، كبير مستشاري التنافسية التجارية في مجال الطاقة النووية بوزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الثلاثاء في أنقرة "هناك اهتمام جاد بالطاقة النووية، كسبيل لاستبدال محطات طاقة تعمل بالفحم".

وأضاف فريدمان أن هناك مجالا لشراء 35 مفاعلا نوويا صغيرا، معروفا باسم "إس.إم.آر"، مستشهدا بطموحات تركية لتوليد 20 جيجاوات من الكهرباء، من الطاقة النووية، بحلول عام 2050.

وتابع أن "السؤال الآن هو كيف نعمل معا كحكومتين لفتح الباب أمام التعاون بين الشركات".

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