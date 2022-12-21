أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، رغم إعلان الأخيرة عن عدم وجود حالات وفيات جديدة بالفيروس لديها.

وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأبعاء، أن الموجة الحالية من فيروس كورونا تثير القلق في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية بشأن تطور الوضع بالتزامن مع وجود تقارير متزايدة تفيد بحالات إصابة".

ويُشار إلى أن حالات الإصابة شهدت ارتفاعًا في جميع أنحاء الصين بعد أن تخلى الحزب الشيوعي الحاكم عن سياسة "صفر كوفيد" في أعقاب اندلاع احتجاجات ضخمة، مما أدى إلى تخفيف القيود المفروضة.

جدير بالكر أن سياسة "صفر كوفيد" كانت تعني وجوب السلطات المحلية فرض عمليات إغلاق صارمة، حتى في حال العثور عثر عدد قليل من الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت الصين أعلنت، اليوم الأربعاء، عدم وجود حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا.