ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "من أسرار توت عنخ آمون" وذلك في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته.

تناقش الندوة التي تُقام بقصر ثقافة الأنفوشي، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر عام 1922، في وادي الملوك، واعتبارها لحظة فاصلة في عالم الآثار، بسبب طبيعتها المدهشة وكنوزها غير المسبوقة.

كما تناقش الندوة قصة اكتشاف المقبرة التي جعلت توت عنخ آمون أحد أشهر ملوك الفراعنة بمقتنياته الجنائزية وليس بتاريخه، وشهرة المقبرة العالمية باعتبارها أحد أهم الاكتشافات الأثرية حتى الآن.

يشارك في الندوة الدكتورة ماجدة عبدالله رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، ونائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.