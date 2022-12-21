إطلاق أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدارس بالدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عقد اجتماع للجنة المسميات التاريخية بالدقهلية؛ لإطلاق أسماء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة على المدارس، وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن بعدد من مراكز ومدن أحياء وقرى المحافظة؛ تخليدا لذكراهم.

ففي مركز أجا تقرر إطلاق اسم الشهيد أحمد أحمد محمد الضبيعي على مدرسة ميت العامل الإعدادية.

وفي مركز ومدينة ميت غمر تقرر إطلاق اسم الشهيد إبراهيم عبد الشافي الوليلي علي مجمع أوليلة.

وفي مركز ومدينة بلقاس، تقرر إطلاق اسم عبد الله عبد السلام صالح، على مدرسة البلاقسة الإعدادية.

كما تقرر إطلاق اسم منطقة شرق السنبلاوين، على حي شارع السلخانة الجديدة "الطيارة" سابقا بمدينة السنبلاوين.