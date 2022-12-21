 ضبط 150 طن أرز في 7 مخازن بدمياط - بوابة الشروق
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ضبط 150 طن أرز في 7 مخازن بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 11:46 ص
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بالتنسيق مع  قسم  مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، من ضبط 7 مخازن سرية لتجميع الأرز.

وأوضح بيان لمديرية التموين، برئاسة المحاسب علي الغزاوي، أن المخازن التي تم ضبطها، منها 4 مخازن أرز شعير بكمية قدرها  137 طنا، في نطاق مركز شرطة فارسكور،  بالإضافة إلى 3 مخازن لتجميع الأرز الأبيض بكمية قدرها 13 طنا، في نطاق قسم شرطة السرو.

ويأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار، وحجب السلع عن الأسواق، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور  علي مصيلحي وزير التموين، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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