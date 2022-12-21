كوريا الجنوبية وأمريكا تضعان سيناريوهات تدريب واقعية ضد التهديدات الكورية الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما سيطوران سيناريوهات تدريب "واقعية"، تتضمن التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، في تدريباتهما المشتركة العام المقبل.

وفي اجتماع لكبار قادة الجيش، بقيادة وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب، اليوم الأربعاء، ناقش المشاركون إجراء حوالي 20 تدريبا مشتركا العام المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس، وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وسيتم إجراء التدريبات، مثل تدريب "سانجيونج" البحري، بنفس مستوى كثافة تدريب فول إيجل "فرخ النسر" الميداني، الذي تم وقفه في عام 2019، وسط مؤشرات على المصالحة مع كوريا الشمالية.

وسيوسع الجيش حجم ومدى التدريبات الميدانية المشتركة، في النصف الأول من العام وسيطور سيناريوهات "واقعية"، تأخذ بعين الاعتبار التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، لدعم تدريب على مستوى مسرح الأحداث؛

للمضي قدما في التحالف مع الولايات المتحدة.

وجرت مناقشات حول سبل تعديل استراتيجية الردع المصممة للحليفين ولنشر أصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، كجزء من رد موسع للولايات المتحدة.

وبحث المشاركون أيضا التدشين المقرر لوحدة هيئة أركان مشتركة جديدة، الشهر المقبل، تكون مسؤولة عن الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية، المتعلقة بقدراتها النووية وأسلحة الدمار الشامل.