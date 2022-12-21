لجنة بالكونجرس تصوت لصالح نشر سجلات ترامب الضريبية

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صوتت لجنة في الكونجرس الأمريكي الثلاثاء على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علنا في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافا سياسيا وكذلك غضبا بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة.

وقررت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نشر الوثائق، بعد عدة ساعات من النقاش.

ويأتي قرار اللجنة بعد معركة طويلة أسفرت في نهاية المطاف عن تمهيد المحكمة العليا الطريق الشهر الماضي لوزارة الخزانة لإرسال العائدات إلى الكونجرس.

ويعارض الرئيس السابق منذ فترة طويلة هذه الخطوة التي صوت ضدها الجمهوريون في اللجنة.

ولسنوات، حاول ترامب حماية إقراراته الضريبية من تسليمها إلى اللجنة، وفشل في نهاية المطاف في المحكمة العليا الشهر الماضي.

وخلافا للممارسة المعتادة في الولايات المتحدة، لم يعلن قطب العقارات عن إقراراته الضريبية سواء كمرشح رئاسي أو بعد انتقاله إلى البيت الأبيض.

وهذه هي الصفعة الثانية هذا الأسبوع لترامب، الذي أعلن مؤخرا أنه سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وصوتت لجنة تبحث في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بالإجماع يوم الاثنين على توصية بأن تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات جنائية مع ترامب وشركائه.