أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، بينما يزور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، الذي طالما طالب زيلينسكي بالحصول عليه لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية، لكن واشنطن لم تصغ لهذا الطلب في الأشهر الماضية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بزيارة زيلينسكي إلى واشنطن اليوم "لتأكيد التزامنا نحو الشعب الأوكراني".

وقالت إن الكرملين حاول خلال الأيام الـ300 الماضية و"فشل في مسح أوكرانيا عن الخريطة"، مضيفة "أن روسيا تحاول حاليا توظيف الشتاء كسلاح لتجويع المدنيين الأوكرانيين وتعريضهم للبرد القارس، ودفع العائلات للنزوح عن منازلها".

وردا على ذلك، قالت الخارجية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية حاسمة لمساعدتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وتشمل المساعدات العسكرية الأمريكية مليار دولار لتعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع الجوي لتصبح أكثر دقة، أي نظام باتريوت، بالإضافة إلى معدات حيوية ستستخدمها كييف في الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة.

وستعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن مساعدات أخرى بقيمة 850 مليون دولار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبهذا، ترتفع المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا إلى 21 مليار دولار أميركي منذ وصول بايدن إلى الحكم.