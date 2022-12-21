الصين تلغي إجراءات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتبارا من الشهر المقبل

ذكرت شبكة تلفزيون هونج كونج "إتش.كيه.إس.تي.في"، اليوم الأربعاء، أن الصين ستلغي إجراءات الحجر الصحي الإجبارية لجميع المسافرين الوافدين، اعتبارا من الثالث من كيناير المقبل.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مصادر قولها إن السلطات الصينية ستحول إجراءاتها للحجر الصحي إلى سياسة "3+0" للزائرين، الشهر المقبل، التي تعني أن الصين ستفتح أبوابها بشكل كامل في عام 2023 "، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد" في هونج كونج اليوم.

وإجراءات "3+0" تعني أن المسافرين الوافدين سيحتاجون فقط إلى قضاء ثلاثة أيام للمراقبة الطبية، في منازلهم أو فندق من اختيارهم، بعد إلغاء جميع متطلبات الحجر الصحي الإجبارية.

ومتطلبات الحجر الصحي الحالية، في البر الرئيسي للمسافرين الوافدين هي الخضوع لحجر صحي لمدة خمسة أيام في مواقع محددة، بالإضافة إلى ثلاثة أيام من حجر صحي منزلي (سياسة 3+5 ).

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي دوري إن الصين ستقدم المزيد من الراحة للمسافرين عبر الحدود، حينما يكون ذلك مناسبا.