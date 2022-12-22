ماسك: خفض النفقات منع وصول عجز تويتر إلى 3 مليارات دولار

قال إيلون ماسك، إن شركة تويتر كانت في طريقها إلى تسجيل عجز بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل تدخله لكبح الخسائر عبر شطب نصف الوظائف بالشركة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأضاف ماسك، خلال فعالية افتراضية عبر "تويتر سبيسيز" في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء "لهذا أمضيت الأسابيع الخمسة الماضية وأنا أعمل على تقليص النفقات بسرعة كبيرة".

وتابع: "يشبه وضع هذه الشركة في الأساس أن يكون المرء في طائرة في طريقها للسقوط على الأرض بسرعة كبيرة، والمحركات تحترق، وقد توقفت أجهزة التحكم عن العمل".

وقد شرع ماسك منذ اشترى الشركة في مهمة محمومة لتجديد منصة التواصل الاجتماعي، التي قال إنها معرضة لخطر الإفلاس وخسارة أربعة ملايين دولار يوميا، اعتبارا من مطلع نوفمبر.