وزير أوكراني: القراصنة الأوكرانيون يجمعون بيانات عن الجنود الروس

صرح وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، بأن القراصنة الموالين لأوكرانيا يجمعون معلومات استخباراتية عن أفراد الجيش الروسي للمساعدة في صناعة القرارات على الأرض.



وأضاف، من مكتبه الكائن في وسط كييف بأوكرانيا، أن أعضاء جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني، وهي فرقة متطوعة من خبراء الحاسب الآلي، يجمعون "كتاب الجلادين" لتصنيف الجنود الروس الذين يقتلون والذين يُزعم أنهم يعذبون الأوكرانيين.



وأبلغ المسؤولون في كييف سابقا بلومبرج أنهم يوثقون حوادث الاختراق الروسية في إطار خطة لمحاكمة القادة الروس أمام محكمة دولية.



وقال فيدوروف إن الغرض من ذلك هو "أن يفهم الجميع من دخل أوكرانيا وقتل الأوكرانيين".



وقال: "التقنيات الحديثة تساعدنا في تحديد جرائم الحرب الروسية مثل بصمة الوجه من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يفك شفرات المعلومات من الكاميرات العامة".



وأضاف وزير التحول الرقمي الأوكراني أن مثل تلك البيانات تساعد أيضا في اتخاذ القرارات على أرض المعركة.



ورفض أن يقول بالتحديد كيف للقرصنة أن توجه عملية صنع القرار.