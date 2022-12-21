 كويكلي وبرانسون يقودان نيكس للفوز على واريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين - بوابة الشروق
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كويكلي وبرانسون يقودان نيكس للفوز على واريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:19 ص

سجل إيمانويل كويكلي 22 نقطة وأضاف جالين برانسون 21 نقطة ليقود فريق نيويورك نيكس للفوز على جولدن ستيت واريورز 132 / 94 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف كوينتن جرايمز 19 نقطة وأر.جي. باريت 18 نقطة لفريق نيكس الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي.

وأضاف جوليوس رندل 15 نقطة و12 متابعة، فيما سجل ميتشيل روبنسون تسع نقاط و11 متابعة لفريق نيكس.

وسجل جوردان بول 26 نقطة لفريق واريورز، الذي افتقد لجهود ستيفن كوري وأندرو ويجنز ولاعبين أساسيين آخرين.

كما سجل جوناثان كومينجا 13 نقطة، وأضاف كل من درايموند جرين وكلاي تومسون وتي جيرومي 11 نقطة لفريق واريورز.

وفي بقية المباريات، فاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز 126 / 111 ، وشيكاغو بولز على ميامي هيت 113 / 103.

كما فاز أيضا، واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 113 / 110 ، ودنفر ناجيتس على ممفيس جريزليس 105 / 91.


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