إيلون ماسك يعلن التنحي عن رئاسة تويتر: سأستقيل بمجرد أن أجد شخصا غبيا لتولي الوظيفة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أنه سيتنحى من منصب الرئيس التنفيذي لموقع تويتر بعد إيجاد بديل له، وأنه سيكتفي بإدارة فرق البرامج والخوادم في المنصة التي استحوذ عليها قبل أشهر.

وكتب ماسك تغريدة له على تويتر، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية: "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الاجتماعي، بعد أن صوت مستخدمون في استطلاع للرأي لصالح تنحيه من منصبه.

ونشر ماسك يوم الأحد الماضي، استطلاعا للرأي يسأل مستخدمي "تويتر"، عما إذا كان يرغبون في أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي أم لا.

وأحدث ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.