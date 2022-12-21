 ليستر سيتي ونيوكاسل يتأهلان لدور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية - بوابة الشروق
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ليستر سيتي ونيوكاسل يتأهلان لدور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 2:37 ص

تغلب فريق ليستر سيتي على مضيفه ميلتون كينز دونز 3 / صفر، مساء الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وتقدم ليستر سيتي عن طريق يوري تيلمانس في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 50 سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر سيتي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1 / صفر.

وسجل أدم سميث لاعب بورنموث هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

وتأهل فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون لدور الثمانية، بعد فوزهما على كل من لينكولن وجلينجهام 2 / 1 و2/ صفر على الترتيب.


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