 الولايات المتحدة وكندا تبحثان مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وكندا تبحثان مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:35 ص

بحثت الولايات المتحدة وكندا مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة، من بينها استراتيجية كندا للمحيطين الهندي والهادئ والتنسيق بشأن القطب الشمالي ودعم شعب هايتي وشراكتهما القوية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المساهمات الحيوية في إصلاح وتعزيز البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ خلال استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان نظيرها الكندي ديفيد موريسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في أول اجتماع شخصي بينهما.
وأشارت شيرمان، بحسب البيان، إلى مواطن القوة الثابتة للشراكة بين الولايات المتحدة وكندا وأعربت عن تقديرها لتنسيقهما المستمر بشأن مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة.
وسلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ونظيرها الكندي الضوء على قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة باعتبارها فرصة لزيادة تعميق التعاون.

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