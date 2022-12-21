رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا يحذر من نقص الغاز في الشتاء المقبل

حذر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا كلاوس مولر، من نقص الغاز بالبلاد في الشتاء المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، قال مولر: "ما يقلقني هو أن يصبح الجميع مرهقين في الربيع، ويأخذهم الفرح بعدم حدوث كارثة نقص الغاز، لكنني سأظل على مدار الصيف بأكمله أذكرهم بأن الخطر سيلوح مرة أخرى في الشتاء المقبل".

وأوضح مولر، أن كمية الغاز التي وفرتها هولندا ودول البلطيق، على سبيل المثال، تزيد عن الكمية التي وفرتها ألمانيا، ذاكرا أن بعض الشركات الألمانية عادت مرة أخرى إلى استخدام الغاز مع تراجع سعره، مؤكدا أهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك.

وأعرب مولر، عن اعتقاده بأن الإمداد الحالي بالغاز في ألمانيا آمن وذلك رغم موجة البرد الأخيرة "بدأنا بخزانات مملؤة حتى آخرها وكان الطقس معتدلا في أكتوبر ونوفمبر وصاحب ذلك استهلاك أقل بشكل ملحوظ عما كان في السنوات الماضية. وهذا سيعوض ظروف الطقس المتجمد على نحو مذهل في ديسمبر".