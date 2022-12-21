تفعيل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بمدارس الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تفعيل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من الورق والقماش.

وقال حسن، إن المبادرة نفذت بمدرستي 6 أكتوبر الابتدائية ومدرسة الامل للصم وضعاف السمع التابعين لإدارة الخارجة التعليمية، وتنظيم فعاليات تفعيل المبادرة التي تتبناها المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توعية العاملين وطلاب المدارس للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وما تمثله من خطورة على البيئة واستخدام البدائل والتي تعمل على حماية البيئة وخاصة مع التغيرات المناخية وتداعياتها.

وأشار إلى توزيع مجموعة من الأكياس المصنوعة من القماش على طلاب مدرستي 6 أكتوبر والأمل للصم وضعاف السمع كبديل آمن من استخدام الأكياس البلاستيكية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، افتتاح معرض ختام الأنشطة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة، وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي صممت بأنامل الطلاب ذوي الهمم بالمدرسة.

وأكد تنظيم احتفالية ضمن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية والمسابقات بمشاركة طلاب المدرسة.