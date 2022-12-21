وافقت المفوضية الأوروبية على خطة بولندية بقيمة 1.1 مليار يورو (نحو5.1 مليار زلوتي بولندي) لدعم الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة في سياق تأثرها سلبًا بتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء الذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسؤولة عن سياسة المنافسة ـ في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي ـ " في السياق الحالي لعدم اليقين الاقتصادي، سيُمكن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 1ر1 مليار يورو ، بولندا من توفير دعم السيولة للشركات لتأجيل جزء من فواتير الطاقة الخاصة بهم؛ ما يسمح لهم بالاستمرار في أنشطتهم".

وأضاف البيان أن بولندا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بخطتها في هذا الشأن لدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وبموجب هذا الإجراء، الذي ستديره وزارة التنمية والتكنولوجيا، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة.

وسيكون الإجراء مفتوحًا للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الكبيرة المؤهلة لأنشطة تجارية كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تنشط في القطاعات والمجالات الفرعية المتأثرة بشكل خاص من الأزمة، باستثناء المؤسسات الائتمانية والمالية، على ألا تتجاوز المساعدة الإجمالية لكل مستفيد 50% من التكاليف المؤهلة، بحد أقصى 4 ملايين يورو.