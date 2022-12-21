زاخاروفا: موسكو ومينسك تعززان أمنهما دون انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ومينسك تعززان أمنهما دون انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك ردا على استمرار المهمات النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأضافت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الحديث يدور في المرحلة الحالية حول نقل منظومات (اسكندر ام) المزودة بصواريخ تقليدية إلى بيلاروسيا، فضلا عن منح بعض طائرات (سو 25) البيلاروسية، القدرة التقنية على حمل أسلحة نووية.



وأكدت زاخاروفا أن موسكو ومينسك لا تعتزمان تجهيز الأنظمة البيلاروسية برؤوس حربية نووية أو نقل الرؤوس الحربية إلى بيلاروسيا، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند زيادة التهديدات لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا.



وأشارت إلى أن الناتو يقوم بتحديث القنابل النووية الأمريكية وحاملاتها التي تستخدم ضمن البعثات النووية المشتركة.