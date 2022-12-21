تونس: إحباط 49 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 1192 مهاجرا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط 49 محاولة للهجرة غير شرعية وإنقاذ 1192 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إن الوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود تمكنت من إحباط 49 محاولة هجرة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 1192 مهاجرا من الغرق، من بينهم 215 تونسيا و977 شخصا يحملون جنسيات أجنبية، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأكد المتحدث، أن الإدارة العامة للحرس الوطني تولي أهمية قصوى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن المنظمين والوسطاء وعن عمليات الهجرة السرية لما تشكله من خطورة.