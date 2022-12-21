شويجو: الجيس الروسي قام ببناء 650 منشأة ذات تقنية عالية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الروسي قام ببناء 650 منشأة ذات تقنية عالية لتضم منشآت لإيواء أنظمة صواريخ "أفانجارد" "ويارس" "وسارمات".

وأوضح الوزير الروسي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء- أنه تم فتح منشآت للطاقة البرية والبنية التحتية الاجتماعية، مضيفا أن قطاع البناء في وزارة الدفاع الروسية نفذ خطته ببناء أكثر من 3000 مبنى ومنشأة للقوات المسلحة الروسية.

وقال "فيما يتعلق بقطاع البناء العسكري، فقد تم تنفيذ جميع الخطط، وتم إنشاء أكثر من 3000 مبنى ومنشأة. وكان التركيز هذا العام على تطوير البنية التحتية للقوات النووية الاستراتيجية".

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الروسي سبق أن كشف عن أن القوات النووية الاستراتيجية نجحت، خلال التدريبات الأخيرة، في تنفيذ مهام توجيه ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي محتمل للعدو، لافتا إلى أن التعبئة الجزئية قد ساعدت القوات المسلحة لبلاده في توسيع نطاق سيطرتها، كما لفت إلى أن الجيش الروسي يواجه الغرب في أوكرانيا، الذي أنفق 97 مليار دولار على تسليح كييف.

وفي بروكسل، وافق حلف شمال الأطسي (ناتو) على الموازنة الدفاعية و المدنية للحلف للعام 2023 وقدرها 8ر370 مليون يورو للأنشطة المدنية و96ر1 مليار يورو للأنشطة الدفاعية بزيادة نسبتها 8ر27% و8ر25% على الترتيب عن الموازنات المدنية والدفاعية للحلف للعام الحالي، كما اعتمد الحلف مبلغ مليار يورو لتمويل أنشطة الأمن ومكافحة الإرهاب خلال العام 2023 بزيادة بنسبة 6ر26 في المائة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولينبيرج -في تصريح صحفي- إن زيادة موازنة الحلف للعام القادم تعكس عظم المسئولية الملقاه على عاتقه لتقديم الحماية لملايين الأوروبيين، وأشار إلى أن أمانة الحلف ستواصل العمل المشترك مع الحلفاء الأمريكيين من أجل حفظ استباب الأمن والاستقرار في العالم بما يضمن قوة الإنفاذ اللازمة والكفيلة لأية قرارات تصدر عن الحلف من خلال تمويلات كافية.