الاتحاد الأوروبي يدين قرار طالبان بتعليق حق المرأة في التعليم الجامعي

أدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بشدة قرار حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بتعليق حق النساء الأفغانيات في التعليم العالي.

ووصف المسئول الأوروبي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- هذا القرار "بخطوة منقطعة النظير"، وأوضح أن القرار ينتهك حقوق وتطلعات الأفغان وتحرم أفغانستان من مساهمات المرأة في المجتمع.

جدير بالذكر أن حركة طالبان أعلنت إغلاق الجامعات المخصصة للنساء في أفغانستان، فمنذ عودتها إلى السلطة في العام الماضي، فرضت طالبان قيودا على وصول المرأة إلى التعليم والتوظيف والموارد الاقتصادية الأخرى.

وفي برلين، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، أن حكومة طالبان في أفغانستان "قررت تدمير" مستقبل هذا البلد بحظر التعليم الجامعي على النساء.

وكتبت -في تغريدة- أن "طالبان قررت بذلك تدمير مستقبل البنات والنساء في أفغانستان، وبهذا تكون طالبان قررت تدمير مستقبل بلدها".

وأضافت وزير الخارجية الألمانية "ربما تحاول طالبان جعل النساء مهمشات لكن لن تنجح فالعالم يراقب الوضع، مشيرة إلى أنها ستطرح الأمر على جدول أعمال مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا حاليا رئاستها الدورية".