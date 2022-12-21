أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمصري البورسعيدي، أن اللاعبين يعانون من قلة الطموح والثقة، مشيرا إلى أن الأداء يتطور تدريجيا.
وكان المصري قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي اقيم على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «لازلنا في البداية المشوار ومرحلة ترتيب الأوراق، رغم أننا ظهرنا بمستوى جيد اليوم».
وأضاف: «اللاعبون بدأوا في الانسجام مع الأجواء والمستوى البدني تحسن، كنا نريد إراحة مروان حمدي طوال المباراة ولكن احتياج الفريق له جعلنا ندفع به لعدم وجود بدائل».
وأكمل إبراهيم حسن: «ثقافتنا هي الرغبة في تحقيق الفوز خلال كل المباريات، اللاعبون لم يكن لديهم أي طموح ومفتقدين للثقة ولا يوجد أي تركيز».
وأتم: «التدعيمات سترفع من مستوى الفريق مع المجموعة الحالية من اللاعبين».