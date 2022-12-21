النواب العراقي يدعو للتركيز على القضايا العلمية والاجتماعية لمعالجة أزمات البلاد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، مراكزَ البحوث والدراسات الاستراتيجية إلى التركيز على القضايا العلمية والاجتماعية والعلوم السياسية لمعالجة الأزمات والتحديات.

وقال المندلاوي -في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني للتطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية، حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية- إنه لا بد من تقديم رؤية واضحة ومعالجة دقيقة لكل الأزمات والتحديات التي يمر بها العراق وتسليط الضوء على ما تحتاج إليه هذه العلوم من متطلبات ودعم حكومي تصب في نموها علميا ومنهجيا.

وأكّد أهمية تطوير مجال العلوم السياسية بما يلبي حاجة العراق بعد التغيير، ولا سيما في مجالات التنمية السياسية والسياسة المقارنة والفكر السياسي.