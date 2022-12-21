طالبان تجلد علنا 12 مدانا بينهم امرأة في جنوبي أفغانستان

قال مسؤول محلي في حركة طالبان الأفغانية، إنه تم علنا يوم الأربعاء جلد 12 مدانا بينهم امرأة في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والثقافة في الإقليم، محمد قاسم رياض، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الجلد وقع في منطقة ناد علي بناء على أمر محكمة طالبان.

وتابع أن جرائمهم كانت سرقة وجرائم "أخلاقية" وتم جلد كل منهم ما بين 10 جلدات و39 جلدة.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، استأنفت حركة طالبان بشكل متزايد الجلد والإعدام العلني للمجرمين، جاء آخرها بعد مرسوم أصدره الزعيم الأعلى المتشدد.

وتجري معظم العقوبات في الملاعب الرياضية بحضور مئات الأشخاص.

ووقع أول إعدام بإطلاق النار كعقوبة على جريمة قتل بحضور أعضاء بارزين في مجلس وزراء حركة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر. ورفضت طالبان الانتقادات ووصفتها بأنها معادية للإسلام.