محافظة القاهرة: توفير بطاطين وملابس شتوية بالمجان لأسر الزاوية الحمراء

افتتح الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، معرضا لتوزيع الملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، موضحاً أنه بدار مناسبات حى شبرا وبحضور رئيس الحى ومدير إدارة التضامن الاجتماعي.



وأكد فوزي، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية حتى يستفاد به الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، منوهاً إلى توزيع بطاطين وملابس شتوية على الأسر الأولى بالرعاية خلال احتفالية إحدى الجمعيات بمركز شباب الزاوية الحمراء بحضور عبد المعز آمين، سكرتير الحى، وأسامه فاروق، مدير عام إدارة التضامن بالحي.



وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلي تركيب بلاط الانترلوك بالممر المتواجد بجوار مدرسة السيدة خديجة بمنطقة أرض الجنينة، بحي الزاوية الحمراء.