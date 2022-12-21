سيمنس تورد نظام مترو بقطارات ذاتية القيادة لمدينة سيدني الأسترالية

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أعلنت شركة سيمنس الألمانية في مدينة ميونخ، اليوم الأربعاء، توريد نظام مترو جاهز بقطارات ذاتية القيادة لمدينة سيدني الأسترالية.

وأوضحت سيمنس، أن من المنتظر أن يربط الخط الجديد بين ضاحية سانت ماريز ومطار ويسترن سيدني الدولي الجديد.

وبلغت قيمة الصفقة 900 مليون يورو قدمت سيمنس بموجبها 12 قطار مترو ذاتي القيادة وتكنولوجيا إشارات وأبواب أرصفة أوتوماتيكية وستتولى المسؤولية عن تكامل النظام وتشغيله بالإضافة إلى تقديم خدمة الصيانة لمدة 15 عاما.

يذكر أن قطاع التنقل في سيمنس (موبيلتي) الذي يعمل لديه نحو 38 ألف شخص، حقق السنة المالية 2022 عائدات بقيمة 7. 9 مليار يورو.