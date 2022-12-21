وزير القوى العاملة: العلاقات المصرية البحرينية في أزهى عصورها

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن العلاقات المصرية البحرينية في أزهى عصورها، والتعاون بين البلدين نموذجاً يحتذى به في التنسيق في كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولة.

وأضاف شحاتة، خلال مشاركته في احتفالية اليوم الوطني للبحرين في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة في البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل "المملكة" في قضايا العمل مستمر، وعلى أكمل وجه.

ونوه بأن الوزارة كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والإستقرار.

وثمن شحاتة دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر، وأنها شهدت في عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة في العديد من المجالات والتي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

واحتفلت مملكة البحرين هذا العام 2022 بالعيد الوطني البحريني الخمسين، في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر، حيث تتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض، اللونين المكونين لعلم البحرين في هذين اليومين التاريخيين لدى الشعب البحريني.

ويُعرف اليوم الوطني البحريني باسم يوم استقلال البحرين، ويمثل نهاية الاستعمار البريطاني في البحرين وإلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وتكون مدة الاحتفال به يومين فقط حسب مرسوم ملكي، وعيد الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ويتم الاحتفال باليوم الوطني البحريني من خلال الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والعروض الغنائية.