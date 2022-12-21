تعليم الفيوم وهيئة التأمين الصحي ينظمان احتفالية يوم التحدى لذوى الهمم

شهدت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، احتفالية "يوم التحدى" لذوى الهمم، تحت شعار" فرحهم تفرح"، وذلك فى إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهيئة التأمين الصحي، وصيدلية الخير.

أقيم الحفل بنادى محافظة الفيوم، برعاية الدكتورسيف الدين عبد الشكور مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، وحضور رحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء أشرف عزيز، ومراد أحمد حسن مدير التعليم العام، والدكتورة كاريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والدكتور حسين غيث ممثل صيدلية الخير أثناء تسليم الهدايا

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وعقب ذلك ،تلاوة آيات من الذكر الحكيم ،كما تم الترحيب بأولياء الأمور و أبنائنا من ذوى الهمم.

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات والعروض الرياضية والأدائية للأطفال من ذوى الهمم من مدرسة محى الدين أبو العز،ومدرسة مدينة فارس، ومدرسة ياسر كمال تمام، والتى لاقت استحسان الجميع.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل الوزارة أن أبناءنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة لديهم القدرة على التحدى والنجاح في أى مجال من مجالات الحياة.مؤكدة أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع ورعاية أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم لصقل مهاراتهم.

وفي ختام الحفل تم تكريم مجموعة من الأمهات ذوى الهمم وتقديم الهدايا للأطفال.