بوتين يعرب عن ثقته في الانتصار بحرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إنه على ثقة أن روسيا ستفوز في الحرب ضد أوكرانيا، خلال إلقائه كلمة أمام قادة عسكريين.

وأضاف اليوم الأربعاء، في خطاب متلفز أثناء اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية" أنا على ثقة من أن خطوة بخطوة سوف نحقق جميع أهدافنا".

وبدأ بوتين خطابه بدقيقة صمت على أرواح الجنود الذين قتلوا في الحرب، التي بدأها منذ نحو 10 أشهر بغزو من الشمال والجنوب والشرق.

وأوضح بوتين أن الحرب تعتبر تجربة قيمة لتعزيز الجيش الروسي. وشبه القتال في أوكرانيا بالحروب النابليونية والحربين العالمية الأولى والثانية.

ودعا لإسراع وتيرة إعادة تسليح الجيش وتحديثه.