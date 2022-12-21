شرطة الحِسبة تداهم حفل زفاف لمثليين في مدينة كانو شمالي نيجيريا

وتعتبر الممارسات الجنسية المثلية غير قانونية بموجب كلا النظامين القانونيين في جميع أنحاء نيجيريا، حيث يعيش في الشمال مسلمون بشكل أساسي، وأغلبية السكان في الجنوب مسيحيون.

وتُعرف قوة الشرطة الإسلامية في كانو باسم الحِسبة، وتطبق قواعد أخلاقية صارمة.

وقال السيد فاغ لبي بي سي إن قوات الشرطة لم تكن تنوي معاقبة 15 رجلاً وأربع سيدات هم ضيوف الزفاف، الذين تم اعتقالهم خلال مداهمة يوم الأحد.

وبدلاً من ذلك خضعت المجموعة - التي قال إنها تضم أشخاصًا مثليين ورجالا يرتدون ملابس النساء - إلى "تقديم المشورة"، وتم حث آباءهم أو أولياء أمورهم على الحضور.

وقال المتحدث باسم شرطة الحِسبة "سنستكشف سبل التغيير قبل أن نوجه إليهم الاتهامات في المحكمة. أولاً نقدم المشورة لهم ونشرك آباءهم ونأمل أن يغيروا أسلوب حياتهما".

ولم تقم المحاكم الإسلامية في كانو قط بإدانة أي شخص لكونه مثلي الجنس.

وقال السيد فاغ إنه تم الإفراج عن 18 شخصًا حضروا حفل زفاف مماثل العام الماضي، بعد التوقيع على وثيقة "تعهدوا فيها بأنهم سيغيرون أسلوب حياتهم".