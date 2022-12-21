أبوالغيط وزكي يصلان إلى بيروت للمشاركة غدا في منتدى الاقتصاد العربي

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم للمشاركة غدا في منتدى الاقتصاد العربي الذي تنطلق فعالياته صباح الغد تحت عنوان: "لبنان.. الطريق إلى النفط".

ومن المقرر أن تستمر الزيارة ليوم واحد، حيث تقتصر على المشاركة في فعاليات المنتدى حيث يتحدث الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية غدا إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس ورئيس إتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

يشارك في المنتدى أكثر من 400 مسئول من لبنان ومن 30 بلدا ورؤساء الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء. كما يشارك عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.