استطلاع ألماني: عام 2022 هو الأسوأ منذ فترة طويلة

لم يتمكن الألمان من إخفاء خيبة أملهم إزاء العام الذى يوشك على الانتهاء، في استطلاع حديث للرأي، أظهر أن غالبية الالمان يعتقدون أن عام 2022 كان الأسوأ منذ أزمنة طويلة.

وبسؤالهم عن رأيهم في العام الماضي، اتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على عبارة: "إذا فكرت في الأزمات والمشاكل الحالية، فسترى أن العام الذي يوشك على الانتهاء 2022 كان الأسوأ منذ فترة طويلة".

ولم يتفق مع العبارة 28% ممن شملهم الاستطلاع، بحسب ما قاله توماس بيترسن من معهد "ألينزباخ" لأبحاث استطلاعات الرأي العام، فيما كتبه في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج".

من ناحية أخرى، عندما تعلق الأمر بحياتهم الشخصية، فيبدو أن عام 2022 لم يكن سيئا للغاية.

أما ردا على سؤال: "هل ترى أن العام الذى يوشك على الانتهاء 2022 كان عاما جيدا بالنسبة لك بصورة شخصية، أم أنه لم يكن عاما جيدا بالنسبة لك؟"، قال 38% ممن شملهم الاستطلاع أن العام كان جيدا بالنسبة لهم شخصيا.

وقالت نسبة أقل بلغت 34%، أي عدد 1035 شخصا ممن شملهم الاستطلاع، إن العام لم يكن في الواقع جيدا بشكل عام.