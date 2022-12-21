أمريكا تدعم أوكرانيا بمعدات لإصلاح الشبكة الكهربائية لتخفيف تداعيات الهجمات الروسية على البنية التحتية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ أن الولايات المتحدة سترسل معدات لإصلاح الشبكة الكهربائية في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن صراع روسيا في ساحات القتال دفعها لاستهداف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، مما أدى إلى معاناة وقتل المدنيين الأوكرانيين.

وأكدت أن شركاء أوكرانيا، ومن بينهم الولايات المتحدة، يبذلون كل ما في وسعهم للتخفيف من الأضرار التي أحدثتها الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وأشار البنتاجون في بيانه إلى أن روسيا أرسلت سلسلة من الصواريخ إلى أوكرانيا تستهدف شبكة الطاقة، موضحا أن تداعيات هذه الهجمات تتفاقم بسبب الطقس الشتوي في أوكرانيا مع توقعات بأن تصل درجة الحرارة الكبرى خلال الأسبوع المقبل إلى 1.7 درجة مئوية مع احتمال انخفاضها إلى أدنى مستوياتها لتسجل حوالي -12.2 درجة مئوية.

وقال مسؤولو وزارة الطاقة الأمريكية، بحسب البيان، إن الإدارة الأمريكية تعمل- بالشراكة مع المختبرات الوطنية وقطاعي الصناعة والمرافق والحكومة الأوكرانية- لتحديد موقع المعدات المتاحة في الولايات المتحدة التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا لدعمهما في حالات الطوارئ".

وأضاف المسؤولون أن: "المعدات التي نقدمها ضرورية للإصلاحات الطارئة في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية"، مؤكدين أن هذا الدعم من شأنه أن يساعد أوكرانيا على إعادة بناء العمود الفقري لنظام نقل الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الإضاءة وتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء.

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هذا الجهد هو جزء من نهج الحكومة بأكملها الذي تطبقه الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الروسية غير المبررة في أوكرانيا، مضيفة أنها خصصت وحدها ما يقرب من 20 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وأفادت بأن ملايين الأوكرانيين يعانون من تداعيات الهجمات الصاروخية الروسية، والولايات المتحدة ليست سوى واحدة من العديد من الدول التي تساعد أوكرانيا في إصلاح شبكتها الكهربائية والحفاظ عليها.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون: "سنواصل تحديد المعدات التي يمكن إرسالها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحديد مواقع المعدات الموجودة خارج البلاد التي تتوافق مع النظام الأوكراني والحصول عليها".

وبحسب البنتاجون، حددت وزارة الطاقة الأمريكية مكان المعدات وقامت قيادة النقل الأمريكية بنقلها من الولايات المتحدة إلى مواقع في أوروبا حيث يمكن للمسؤولين الأوكرانيين الحصول عليها، مع العلم بأن الشرائح الأولية من المعدات موجودة الآن داخل أوكرانيا ويستخدمها عمال الكهرباء لإصلاح البنية التحتية المتضررة.

وتعجل الولايات المتحدة والدول الشريكة أيضًا بإمداد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد هجمات روسيا.. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: "نرسل مجموعة من معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.. لقد سلمنا أول نظامين من أنظمة الصواريخ المتقدمة من طراز /ناسماس/ إلى أوكرانيا ونجعل الدفاع الجوي أولوية في مساعدتنا".

وأكد المسؤولون الأوكرانيون مدى فعالية الأنظمة الأمريكية في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة بالصواريخ والطائرات بدون طيار.